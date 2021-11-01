Самолёт президента Киргизии отказались пустить в Великобританию

Президент Киргизии Садыр Жапаров не смог попасть в Глазго на своём официальном самолёте Ту-154, так как тот не соответствует установленным в Великобритании и ЕС техническим требованиям. Как сообщили "Радио Sputnik" в администрации киргизского лидера, речь идёт о борте № 1 (Ту-154), на котором обычно летает глава государства.

Киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолёта. Из-за требований принимающей стороны для делегации пришлось арендовать частный бизнесджет марки Embraer Lineage 1000 и лететь в Глазго на нём. В настоящий момент глава республики благополучно попал в Великобританию, где уже 2 ноября выступит с речью на саммите G20.