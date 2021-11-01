Самолёт президента Киргизии отказались пустить в Великобританию
Главе государства пришлось нанять частный бизнесджет и лететь на нём, чтобы выступить на саммите "Большой двадцатки".
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Президент Киргизии Садыр Жапаров не смог попасть в Глазго на своём официальном самолёте Ту-154, так как тот не соответствует установленным в Великобритании и ЕС техническим требованиям. Как сообщили "Радио Sputnik" в администрации киргизского лидера, речь идёт о борте № 1 (Ту-154), на котором обычно летает глава государства.
Киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолёта. Из-за требований принимающей стороны для делегации пришлось арендовать частный бизнесджет марки Embraer Lineage 1000 и лететь в Глазго на нём. В настоящий момент глава республики благополучно попал в Великобританию, где уже 2 ноября выступит с речью на саммите G20.
А ранее президент США Джо Байден заявил, что разочарован отсутствием "де-факто" России и Китая на переговорах "Большой двадцатки". Американский лидер также заявил, что требуется продолжать концентрировать внимание на том, "чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия" в вопросах климата.
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