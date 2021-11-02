В шанхайском Диснейленде на ковид проверили тысячи гостей из-за одного заражённого

В Шанхае заявили, что в их Диснейленде ковида нет. Видео © Twitter / Shanghai Daily

В шанхайском Диснейленде на ковид проверили всех гостей после информации о том, что его посетил человек из другого региона с положительным тестом. По итогам массового тестирования ни у кого из гостей коронавирус не подтвердился. Об этом говорится в сообщении администрации города, опубликованном в её официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Шанхайский Диснейленд прекратил принимать гостей с 31 октября. Его администрация заявила, что парк развлечений останется закрытым с 1 по 2 ноября из-за превентивных противоэпидемических мер и расследования, связанного с распространением ковида в других регионах страны. К 2 ноября протестировали более 66,4 тысячи человек, которые посетили Диснейленд и Диснейтаун в период с 30 по 31 октября. Все тесты показали отрицательный результат. О времени возобновления работы парка его администрация обещала сообщить дополнительно.