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Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно

Даже во время удалёнки учебные заведения обязаны контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, отметили в ведомстве.

2 ноября, 13:40

Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Российские высшие учебные заведения могут проводить сессии в дистанционном формате. Об этом сообщается во вторник на сайте Минобрнауки.

"Необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объёме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вузам следует обеспечить бесперебойный доступ студентов к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий.

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С начала учебного года в МГУ ковидом заразилось около 600 человек

Как сообщал Лайф, из-за роста заболеваемости коронавирусом в России 30 октября начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. При этом за регионами оставили право корректировать даты нерабочих дней, и этим правом воспользовались, к примеру, власти Новгородской области, продлив режим ещё на неделю.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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