Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно

Российские высшие учебные заведения могут проводить сессии в дистанционном формате. Об этом сообщается во вторник на сайте Минобрнауки.

"Необходимо обеспечить учащихся методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объёме работы. Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате", — говорится в сообщении.