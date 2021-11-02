МВД России призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях 4–7 ноября

МВД России призвало граждан отказаться от участия в несогласованных акциях во время праздничных дней 4–7 ноября и предупредило об уголовной ответственности в случае беспорядков. Кроме того, в ведомстве напомнили, что в регионах продолжают действовать ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом и массовые мероприятия запрещены.

"Призываем граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях. Рекомендуем неукоснительно соблюдать установленные в регионе ограничения. Если ваши несовершеннолетние дети или другие родственники высказывают намерения пойти на несогласованные публичные мероприятия в качестве участников либо зрителей, предупредите их о негативных последствиях такого поступка", — говорится в сообщении МВД.

Там подчеркнули, что полицейские готовы в полном объёме обеспечить правопорядок на всей территории страны, не допустить осложнения обстановки.

"Любая провокация в отношении сотрудников полиции будет пресечена и получит соответствующую правовую оценку. В случае если действия организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий приведут к возникновению массовых беспорядков, они будут в установленном порядке привлечены к уголовной ответственности", — добавили в МВД.