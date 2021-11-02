"Единая Россия" предложила увеличить расходы бюджета на развитие села и ремонт дорог
Направить дополнительные средства могут на строительство социально значимых объектов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Партия "Единая Россия" разработала ряд поправок, которые касаются увеличения финансирования развития сельских территорий, строительства и ремонта дорог и повышения транспортной доступности регионов. Об этом сообщается на официальном портале партии.
"На следующий год на эту программу в бюджете заложено 32 миллиарда рублей. Предлагаю сразу же предусмотреть увеличение на 4,4 миллиарда рублей. Это поможет регионам строить дороги, ФАПы, объекты культуры и спорта и создавать новые рабочие места", — сообщила зампредседателя думского Комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Также ЕР сообщает о совместном с Правительством РФ запуске программ по капремонту студенческих общежитий и строительству спортплощадок. На реализацию программы в 2022 году предусмотрено два миллиарда рублей, а к 2024 году — три миллиарда. Поправки также предполагают увеличение расходов на ремонт региональных трасс: вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил, что в период с 2022 по 2024 год будет отремонтировано 72 тысячи километров автомобильных дорог. Кроме того, в "Единой России" заявили о необходимости допфинансирования сферы предоставления услуг связи.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума в первом чтении одобрила проект бюджета РФ на 2022–2024 годы. Как отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов, в приоритете программы и мероприятия, направленные на социальную сферу.
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