"Единая Россия" предложила увеличить расходы бюджета на развитие села и ремонт дорог

"На следующий год на эту программу в бюджете заложено 32 миллиарда рублей. Предлагаю сразу же предусмотреть увеличение на 4,4 миллиарда рублей. Это поможет регионам строить дороги, ФАПы, объекты культуры и спорта и создавать новые рабочие места", — сообщила зампредседателя думского Комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

Также ЕР сообщает о совместном с Правительством РФ запуске программ по капремонту студенческих общежитий и строительству спортплощадок. На реализацию программы в 2022 году предусмотрено два миллиарда рублей, а к 2024 году — три миллиарда. Поправки также предполагают увеличение расходов на ремонт региональных трасс: вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил, что в период с 2022 по 2024 год будет отремонтировано 72 тысячи километров автомобильных дорог. Кроме того, в "Единой России" заявили о необходимости допфинансирования сферы предоставления услуг связи.