Самыми желанными покупками в "чёрную пятницу" россияне назвали iPhone 13 и PlayStation 5

Половина россиян готова потратить на масштабных осенних распродажах 10–20 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики рекламного программатика Platforma ("Платформа больших данных"). Материалы исследования есть в распоряжении Лайфа. Большинство респондентов (81,8%) подходят к "чёрной пятнице" и "киберпонедельнику" основательно, заранее планируя покупки. Почти треть опрошенных (31,3%) признались, что составляют виш-листы (списки желанных товаров), 26,9% сравнивают цены в разных магазинах, а 23,8% заранее добавляют товары в корзину. Некоторые потенциальные покупатели признались, что даже оформляют кредит (5,9%) для участия в распродаже или одалживают деньги у родственников и друзей (5,1%).

Эксперты также узнали, на что россияне намерены потратить деньги этой осенью. Так, в тройке наиболее популярных категорий товаров оказались бытовая техника (50,1%), электроника (40,4%), а ещё одежда и обувь (39,3%). Самой желанной покупкой в эту "чёрную пятницу" респонденты назвали iPhone 13 (21,7%). На втором месте — Sony Playstation 5.

Лайф уже рассказывал, как не попасться на новые схемы обмана во время распродаж.