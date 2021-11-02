Самыми желанными покупками в "чёрную пятницу" россияне назвали iPhone 13 и PlayStation 5
Правда, потратить на покупки во время сезона осенних распродаж покупатели намерены не более 20 тысяч рублей.
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Половина россиян готова потратить на масштабных осенних распродажах 10–20 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики рекламного программатика Platforma ("Платформа больших данных"). Материалы исследования есть в распоряжении Лайфа. Большинство респондентов (81,8%) подходят к "чёрной пятнице" и "киберпонедельнику" основательно, заранее планируя покупки. Почти треть опрошенных (31,3%) признались, что составляют виш-листы (списки желанных товаров), 26,9% сравнивают цены в разных магазинах, а 23,8% заранее добавляют товары в корзину. Некоторые потенциальные покупатели признались, что даже оформляют кредит (5,9%) для участия в распродаже или одалживают деньги у родственников и друзей (5,1%).
Эксперты также узнали, на что россияне намерены потратить деньги этой осенью. Так, в тройке наиболее популярных категорий товаров оказались бытовая техника (50,1%), электроника (40,4%), а ещё одежда и обувь (39,3%). Самой желанной покупкой в эту "чёрную пятницу" респонденты назвали iPhone 13 (21,7%). На втором месте — Sony Playstation 5.
Лайф уже рассказывал, как не попасться на новые схемы обмана во время распродаж.
А ранее "Роскачество" проверило изделия 20 российских и зарубежных брендов нижнего белья и обнаружило, что половина товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности. А в трусах популярной фирмы обнаружено многократное превышение токсического вещества.
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