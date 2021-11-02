Студентка могла обвинить Yung Trappa в изнасиловании из мести за отказ снять её в клипе
Наутро после вечеринки первокурсницу видел хозяин коттеджа, который не заметил на ней никаких следов побоев.
Фото © Instagram / official_yung_trappa
Друзья рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) считают, что девушка, обвинившая его в изнасиловании, могла сделать это из мести. Как пишет телеграм-канал SHOT, музыкант обещал студентке роль в новом клипе, но выполнять обещание не спешил.
По словам приятелей Владислава, девушка сама его соблазняла и ревновала к близкой подруге, к которой рэпер также "подкатывал", предлагая даже секс втроём. При этом знаки внимания музыкант оказывал обеим девушкам одинаковые.
Всего в коттедже, который сняли на "Букинге", отдыхали трое парней и пять девушек. Никакого шума ночью не было, а утром все разъехались в хорошем настроении. При этом хозяин дома видел потерпевшую студентку и никаких следов побоев на ней не заметил. Полицейским же девушка рассказала, что рэпер бил её по лицу, а из коттеджа она убежала ночью.
Напомним, вечеринка, на которой рэпер Yung Trappa якобы изнасиловал 18-летнюю студентку из Санкт-Петербурга, проходила в посёлке Подборовье в ночь на 2 ноября. В полиции девушка рассказала, что музыкант ворвался к ней посреди ночи, избил и дважды принудил к сексу. Сам же он заявил, что всё произошло по обоюдному согласию, а наутро девушка якобы спокойно уехала по своим делам.
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