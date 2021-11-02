Студентка могла обвинить Yung Trappa в изнасиловании из мести за отказ снять её в клипе

Друзья рэпера Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) считают, что девушка, обвинившая его в изнасиловании, могла сделать это из мести. Как пишет телеграм-канал SHOT , музыкант обещал студентке роль в новом клипе, но выполнять обещание не спешил.

По словам приятелей Владислава, девушка сама его соблазняла и ревновала к близкой подруге, к которой рэпер также "подкатывал", предлагая даже секс втроём. При этом знаки внимания музыкант оказывал обеим девушкам одинаковые.

Всего в коттедже, который сняли на "Букинге", отдыхали трое парней и пять девушек. Никакого шума ночью не было, а утром все разъехались в хорошем настроении. При этом хозяин дома видел потерпевшую студентку и никаких следов побоев на ней не заметил. Полицейским же девушка рассказала, что рэпер бил её по лицу, а из коттеджа она убежала ночью.