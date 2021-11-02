В Петербурге охотнее прививаются от ковида люди с высшим образованием
При этом 35,7% респондентов для вакцинации выбрали "Спутник V", 6,4% — "Спутник лайт", 3,3% — "Ковивак", а менее 1% — "Эпиваккорону".
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито уже около 45% петербуржцев, и большинство из них — люди с высшим образованием и находящиеся в солидном возрасте. Такие данные приводит Европейский университет и НИИ гриппа в Санкт-Петербурге.
В опросе приняли участие 5064 совершеннолетних жителя Петербурга. Как минимум одну дозу вакцины против CoViD-19 получило 45,3% опрошенных. "Спутником V" привилось 35,7%, "Спутником лайт" — 6,4%, "Ковиваком" — 3,3%, а менее одного процента выбрали "Эпиваккорону". О ревакцинации сообщили 1,4% участников опроса. По словам исследователей, большинство вакцинированных — люди старше 50 лет. При этом доля людей с высшим образованием среди привитых респондентов составляет 50%.
"Хотя основная цель нашего исследования — оценка доли жителей Санкт-Петербурга с положительным результатом теста на антитела к SARS-CoV-2, мы посчитали важным сообщить о результатах опроса. Вакцинация и факторы, определяющие её охват, в значительной степени влияют на то, как будет развиваться пандемия и сколько будет жертв", — цитирует газета "Петербургский дневник" директора ИММИ Европейского университета Антона Барчука.
Ранее учёные выявили связь между курением и количеством антител после прививки от ковида. В эксперименте участвовало 378 медработников, при анализе учитывались данные историй болезни, о возрасте и вредных привычках.
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