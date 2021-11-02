В Петербурге охотнее прививаются от ковида люди с высшим образованием

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито уже около 45% петербуржцев, и большинство из них — люди с высшим образованием и находящиеся в солидном возрасте. Такие данные приводит Европейский университет и НИИ гриппа в Санкт-Петербурге.

В опросе приняли участие 5064 совершеннолетних жителя Петербурга. Как минимум одну дозу вакцины против CoViD-19 получило 45,3% опрошенных. "Спутником V" привилось 35,7%, "Спутником лайт" — 6,4%, "Ковиваком" — 3,3%, а менее одного процента выбрали "Эпиваккорону". О ревакцинации сообщили 1,4% участников опроса. По словам исследователей, большинство вакцинированных — люди старше 50 лет. При этом доля людей с высшим образованием среди привитых респондентов составляет 50%.

"Хотя основная цель нашего исследования — оценка доли жителей Санкт-Петербурга с положительным результатом теста на антитела к SARS-CoV-2, мы посчитали важным сообщить о результатах опроса. Вакцинация и факторы, определяющие её охват, в значительной степени влияют на то, как будет развиваться пандемия и сколько будет жертв", — цитирует газета "Петербургский дневник" директора ИММИ Европейского университета Антона Барчука.