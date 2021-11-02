"Абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждается. Мы всегда в команде сфокусированы только на улучшении результатов. В спорте, к сожалению, не всё складывается по задуманному сценарию. Надеюсь, что эта чёрная полоса, которая нас преследует в последнее время, скоро закончится. Несмотря на критику, все игроки "Спартака" профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию", — заявил Джикия в интервью изданию Forbes.