"Все хотят исправить ситуацию": Джикия рассказал о чёрной полосе в "Спартаке"
Красно-белые неделю назад разгромно уступили "Зениту", а в выходные упустили победу над "Ростовом".
Фото © ФК "Спартак-Москва"
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия рассказал о настроении внутри клуба и чёрной полосе, в которой команда находится в последние недели.
"Абсолютно каждая наша удача и неудача широко обсуждается. Мы всегда в команде сфокусированы только на улучшении результатов. В спорте, к сожалению, не всё складывается по задуманному сценарию. Надеюсь, что эта чёрная полоса, которая нас преследует в последнее время, скоро закончится. Несмотря на критику, все игроки "Спартака" профессионально относятся к своему делу и хотят как можно быстрее исправить ситуацию", — заявил Джикия в интервью изданию Forbes.
Напомним, "Спартак" сначала на выезде крупно уступил "Зениту" со счётом 1:7, а в минувшие выходные упустил победу над "Ростовом", пропустив решающий гол за несколько секунд до финального свистка.
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