Преподаватель английского языка возглавил топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий Москвы

Специалисты ресурса "Авито.Работа" проанализировали зарплатные предложения в столице и составили список из пяти самых высокооплачиваемых вакансий среди офисных и рабочих профессий. Результаты исследования публикует "Москва 24". Оказалось, что медианная зарплата, которую предлагают работодатели прямо сейчас, составляет 60 тысяч рублей, но практически в любой сфере можно подобрать варианты с оплатой труда в два раза выше.

Рейтинг возглавила позиция преподавателя английского языка с зарплатой в 175 тысяч рублей. Претендент на эту должность должен иметь сертификат TEFL & TESOL и свободно владеть разговорным английским. При этом педагогическое образование и опыт даже не требуются, так как специалист будет работать по уже готовой программе, отмечается в описании вакансии.

На второй строчке рейтинга оказалась вакансия агента по недвижимости, который может претендовать на 165 тысяч рублей. Правда, в описании оговорено, что итоговая зарплата риелтора напрямую зависит от результатов его работы: чем больше сделок купли-продажи он заключит, тем выше будет его доход, который составит до 50% с каждого договора.

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Москвы замыкает инженер по информационной безопасности с зарплатой в 160 тысяч рублей. Соискатель будет анализировать программное обеспечение, выявлять потенциальные уязвимости систем и находить вирусы.

На четвёртом месте оказалась вакансия косметолога-эстетиста в одном из сетевых салонов красоты. На зарплату в 125 тысяч рублей может претендовать кандидат с медицинским образованием и опытом работы по специальности. А замкнул золотую пятёрку газоэлектросварщик с зарплатой 120 тысяч рублей.

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