Фолловеры потребовали у "изнасилованной" студентки с Урала деньги, собранные ей на адвоката

Пользователи "Инстаграма" потребовали от екатеринбургской студентки Алины Г., которая заявила об изнасиловании, вернуть деньги, которые ей якобы были нужны на адвоката. Судя по комментариям, студентка успела собрать около 300 тысяч рублей, а потом перестала выходить на связь с подписчиками.

Как пишет Ura.ru, под фото девушки есть десятки комментариев от фолловеров. Люди возмущены обманом со стороны Алины и требуют вернуть деньги. Они ждут возбуждения в отношении обманщицы дела по статьям "Мошенничество" и "Заведомо ложный донос". Некоторые пользователи пишут, что перевели девушке от 10 до 15 тысяч рублей на адвоката. Многие призывают объединяться и писать на студентку заявление в полицию.

Тем временем девушка успела удалить посты об "изнасиловании" после появления видео с камер наблюдения в отеле, где над ней якобы надругались. Кадры говорят не в пользу её версии, ведь на них студентка беззаботно ест мороженое, пока её спутник расплачивается за номер.