Уголовное дело завели на хозяйку дома престарелых в Кузбассе, где умерли постояльцы

В Новокузнецке в ходе проверки частного дома престарелых, откуда, по словам местных жителей, вывозили умерших постояльцев, выявили ряд нарушений. Следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом Лайфу сообщил источник.

В ходе проверки правоохранители установили, что в доме престарелых отсутствуют средства пожаротушения, планы эвакуации и другие системы безопасности. К тому же, согласно санэпиднормам, подобные организации должны располагаться не выше второго этажа, а квартира хозяйки учреждения Натальи находится на четвёртом. В данный момент следователи выясняют, была ли связана смерть постояльцев с выявленными нарушениями.