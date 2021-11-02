Уголовное дело завели на хозяйку дома престарелых в Кузбассе, где умерли постояльцы
Следователи выявили в учреждении несколько нарушений, в частности отсутствие средств пожаротушения и планов эвакуации.
Фото © Pixabay
В Новокузнецке в ходе проверки частного дома престарелых, откуда, по словам местных жителей, вывозили умерших постояльцев, выявили ряд нарушений. Следователи возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом Лайфу сообщил источник.
В ходе проверки правоохранители установили, что в доме престарелых отсутствуют средства пожаротушения, планы эвакуации и другие системы безопасности. К тому же, согласно санэпиднормам, подобные организации должны располагаться не выше второго этажа, а квартира хозяйки учреждения Натальи находится на четвёртом. В данный момент следователи выясняют, была ли связана смерть постояльцев с выявленными нарушениями.
Напомним, жители многоэтажки в Новокузнецке ранее сообщали, что из дома престарелых, организованного в одной из квартир, "вывозят трупы". По словам очевидцев, они стали свидетелями шести таких случаев. СУ СК РФ по Кемеровской области проверяет законность нахождения учреждения в многоквартирном доме.
Комментариев: 0