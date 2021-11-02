На 106-м году жизни умер старейший в России ветеран Великой Отечественной
Глава Северной Осетии заявил, что Тимофей Георгиевич Марзоев служил примером мужества и настоящего патриотизма.
Фото © Facebook / Сергей Меняйло
В Северной Осетии скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев, ему было 105 лет. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло.
"Сегодня ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории. Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма", — написал Меняйло в "Фейсбуке".
Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. Он был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".
А ранее на 100-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, по инициативе которой было собрано более четырёх с половиной миллионов рублей в помощь семьям врачей, которые погибли в борьбе с коронавирусом.
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