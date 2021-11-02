На 106-м году жизни умер старейший в России ветеран Великой Отечественной

В Северной Осетии скончался старейший в России ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев, ему было 105 лет. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло.

"Сегодня ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Тимофей Марзоев. Весной этого года мы поздравляли Тимофея Георгиевича со 105-летием, вручали сертификат Книги рекордов России как старейшему ветерану страны, слушали его фронтовые истории. Тимофей Георгиевич был достойным сыном своей страны, служил примером мужества и настоящего патриотизма", — написал Меняйло в "Фейсбуке".

Тимофей Марзоев участвовал в освобождении Кавказа, воевал на Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. Победу встретил в Австрии. Он был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".