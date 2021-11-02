"Надеемся на положительный результат": Семак рассказал о настрое футболистов "Зенита" перед игрой с "Ювентусом"
Матч состоится 2 ноября в Турине и начнётся в 23:00 мск.
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда надеется на положительный результат матча четвёртого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Встреча между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 2 ноября на арене "Альянц стадиум" в Турине. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.
"Италия всегда прекрасна. Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой — "Ювентус" в любом состоянии остаётся "Ювентусом". Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать всё, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты — это, естественно, победа", — отметил Семак.
В предыдущем туре Лиги чемпионов команды играли в Санкт-Петербурге. Тогда со счётом 1:0 победил итальянский клуб.
"Ювентус" с девятью очками возглавляет таблицу группы H. Вторым идёт лондонский "Челси", у которого шесть баллов. "Зенит" (три очка) — третий. У шведского "Мальмё" пока нет набранных баллов.