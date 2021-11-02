"Надеемся на положительный результат": Семак рассказал о настрое футболистов "Зенита" перед игрой с "Ювентусом"

Матч состоится 2 ноября в Турине и начнётся в 23:00 мск.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда надеется на положительный результат матча четвёртого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Встреча между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 2 ноября на арене "Альянц стадиум" в Турине. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

"Италия всегда прекрасна. Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой — "Ювентус" в любом состоянии остаётся "Ювентусом". Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать всё, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты — это, естественно, победа", — отметил Семак.

В предыдущем туре Лиги чемпионов команды играли в Санкт-Петербурге. Тогда со счётом 1:0 победил итальянский клуб.