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Регион
Опубликовано 2 ноября 2021, 14:02

"Надеемся на положительный результат": Семак рассказал о настрое футболистов "Зенита" перед игрой с "Ювентусом"

Матч состоится 2 ноября в Турине и начнётся в 23:00 мск.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что команда надеется на положительный результат матча четвёртого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Встреча между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 2 ноября на арене "Альянц стадиум" в Турине. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

"Италия всегда прекрасна. Готовимся с хорошим настроением, но понимаем, что соперник непростой — "Ювентус" в любом состоянии остаётся "Ювентусом". Это футбол, тем он и интересен. Надежда на положительный результат есть, а мы должны сделать всё, чтобы увеличить шансы на осуществление мечты — это, естественно, победа", — отметил Семак.

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В предыдущем туре Лиги чемпионов команды играли в Санкт-Петербурге. Тогда со счётом 1:0 победил итальянский клуб.

"Ювентус" с девятью очками возглавляет таблицу группы H. Вторым идёт лондонский "Челси", у которого шесть баллов. "Зенит" (три очка) — третий. У шведского "Мальмё" пока нет набранных баллов.

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Роман Фейгин
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