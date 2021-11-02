Надвигается передел на рынке труда: кому начали повышать зарплату и на сколько Региональные власти уже объявили, что представители ряда профессий смогут зарабатывать в два-три раза больше. Кому прибавят зарплату, с чем это связано и какой тренд зафиксирован на рынке труда? 1 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Сейчас обострилась ситуация на рынке труда. Дефицит кадров в ряде отраслей стал настолько острым, что решением проблемы начали заниматься власти регионов. В частности, в крупных мегаполисах готовы полностью отказаться от мигрантов на стройках. Из-за пандемии коронавируса приезжих работников стало меньше. При этом потребности в низкоквалифицированной рабочей силе падают. Из-за развития технологий требуется всё больше людей с профильным образованием, которым готовы платить в два-три раза больше. Такие вакансии всё больше привлекают местных жителей.

— Отказ от мигрантов — задача правильная, но она требует комплексного подхода. Важно не просто заменить мигрантов работниками из России, а заменить их качественными работниками. И речь не только о разнорабочих и мастерах узкой специализации. Мы вот искали инженера ПТО. Искали год, а в результате взяли сотрудника из Сирии. Да, экспат, но он отвечал нашим требованиям больше, чем другие кандидаты. А главное — он хотел развиваться в новых BIM-технологиях, тогда как наши прорабы не всегда планшет в руки хотят брать. И сейчас специалист из Сирии проводит практику студентам МГСУ на базе нашей компании. У нас есть с ними партнёрское соглашение. И я провожу занятия в школах, рассказываю о престиже и важности профессии строителя, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

По его мнению, сейчас имеет значение именно повышение престижа профессии, формирование кадрового резерва и внедрение в строительство цифровых технологий. Тогда ситуация изменит и рынок труда. А пока зарплаты будут расти так же, как и росли, в зависимости от сезонности и внешних факторов.

Максим Лазовский вспомнил, что в 2020 году во время режима самоизоляции и коронавирусных ограничений зарплаты профильных специалистов выросли на 50–100%. Тогда он с большим трудом смог найти работников — таким острым был дефицит кадров.

Максим Лазовский считает, что тенденция роста дефицита кадров может продолжиться и в этом ноябре. В этом случае зарплаты снова вырастут минимум на 20%.

— На рынке труда есть потребность в определённых видах рабочей силы, которая сейчас компенсируется мигрантами. Поэтому совсем полный отказ от приезжих строителей представить пока сложно. Можно предположить, каким образом будет проходить отказ от мигрантов в государственных учреждениях. Например, государство будет дотировать заработную плату для россиян, и таким образом они будут привлекаться. Но как будет протекать этот процесс в частных организациях — пока сложно понять, — отметил руководитель компании "Интерпортфолио" Алексей Каневский.

Зарплата вырастет от 1,5 раза и выше в зависимости от региона и статуса объекта (масштаб, класс и тип стройки). Спрос на разнорабочих и монтажников увеличится, что дополнительно повлияет на повышение зарплат. Такое мнение высказал председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству Московского отделения "Опоры России" Дмитрий Мавзолевский.

По его словам, привлечение дешёвой рабочей силы — это важный фактор снижения издержек. Соответственно, полный отказ от мигрантов приведёт к значительному увеличению себестоимости продукции, что плохо скажется на её продажах. На повышение себестоимости строительства застройщики не пойдут. Возможный выход из ситуации — это замещение ручного труда на машинный, что потребует определённого времени на внедрение новых технологий.

— Раньше работодатели считали, что найти сотрудника на массовую профессию, например, курьера, строителя, водителя, очень просто. Однако события последних двух лет показали обратное. Наибольшее влияние на рынок труда оказывает демографическая ситуация в России. Население страны сокращается: по данным Росстата, в 2020 году естественная убыль выросла в 2,2 раза. Количество мигрантов в мае 2021 года сократилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом правительство ожидает, что количество трудоспособных россиян в ближайшие 10 лет сократится на 1 миллион человек, — рассказал управляющий директор "Авито работы" Артём Кумпель.

Следовательно, уже не кандидаты борются за места, а работодатели конкурируют за персонал. По сравнению с мартом 2020 года, в сентябре 2021-го количество вакансий на "Авито" выросло в два-три раза. Особенно это заметно в сферах строительства, производства, гостинично-ресторанного бизнеса, ЖКХ.

По словам Артёма Кумпеля, людей критически не хватает — и компании идут на уступки: нанимают сотрудников из других регионов и смежных отраслей, повышают зарплаты. Если снова сравнивать март 2020 года и сентябрь 2021 года, по всем вакансиям на "Авито" заметен рост медианной зарплаты на 17%. В некоторых сферах он ещё выше. В производстве и автомобильном бизнесе, например, динамика составляет +25%.

— Дефицит кадров ощущает на себе множество компаний в разных сферах деятельности. Не только в строительстве. Также из-за нехватки трудовых мигрантов, умноженной на возросшую популярность удалённого потребления, растут зарплаты у грузчиков, складских рабочих, курьеров, водителей. Они повысились в среднем на 25%. Да и в целом рынку не хватает линейного персонала и рабочих специальностей. В том числе в отраслях, где традиционно было занято много мигрантов. Это ЖКХ, сфера услуг, ретейл, аграрный бизнес. Если фокус на удовлетворение кадрового голода внутренними ресурсами продолжится, можно ожидать не только роста вознаграждений, но и улучшения условий труда. Только так можно сделать вакансии привлекательными для наших сограждан, — рассказал директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Кроме того, по его словам, уже сейчас видно, как на кадровом рынке набирает популярность тренд на платформенную занятость. Крупные маркетплейсы-агрегаторы привлекают кадры (курьеров, мастеров по ремонту, строителей) для разовых работ без оформления в штат. Однако для многих пользователей платформ такое сотрудничество превращается в полноценные трудовые дни, недели, месяцы.

— И платят на проектах, как правило, больше, чем в штате. Многие исполнители совмещают работу, трудясь на разных платформах. Не исключено, что кадровый вопрос в ближайшей перспективе будут решать как раз с помощью технологических компаний-агрегаторов и сотрудничающих с ними исполнителей, которые будут предлагать услуги разным компаниям-заказчикам. Такой подход позволит сократить издержки на рабочую силу и не приведёт к существенному удорожанию цен на результаты их труда, — добавил Сергей Сухоставец.

Авторы Нина Важдаева