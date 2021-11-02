Нумеролог предупредила об угрозах, которые несут двойки 2022 года

Наступающий 2022 год богат на двойки, поэтому нумерологи уверены, что это окажет большое влияние на человеческие судьбы. Об этом сообщает телеканал "360".

Если сложить все цифры 2022, получится шестёрка, которая связана с любовью, творчеством и отношениями. Однако не стоит спешить с выводами: цифры могут накладываться друг на друга, а сама шестёрка говорит о покровительстве Венеры, значит, год лучше подойдёт для творчества, чем для планирования личной жизни, уверена нумеролог Алла Новокрещенова.

"20 и 22 февраля (второго месяца 2022 года) двоек будет ещё больше. Эти дни будут очень эмоциональными, поэтому не стоит ничего планировать в эти дни и не принимать никаких серьёзных решений. А для тех, у кого в дате рождения много двоек, у них все эти показатели будут усиливаться", — предупреждает она.