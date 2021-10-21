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Шесть пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе, даже если они сходят друг по другу с ума

Влюблённым будет мешать абсолютно всё — от несовместимых характеров до бытовых мелочей.

21 октября, 11:08

Фото © Shutterstock

В любых отношениях важно взаимопонимание и уважение друг к другу, но некоторые знаки зодиака настолько противоположны, что астрологи не советуют им сходиться вместе. Редкое исключение сможет сохранить союз, но большинство разбежится после очередного столкновения интересов, пишет 5-tv.ru.

К таким несовместимым парам можно отнести Овна и Тельца. Оба упрямы до невозможности и не способны идти на компромиссы. Для подобных союзов каждая мелочь может послужить поводом для скандала. Если влюблённые в такой паре не будут внимательно прислушиваться друг к другу, то разбегутся почти сразу.

Фото © Instagram / tanabirky_art

Фото © Instagram / tanabirky_art

Те же сложности возникают и у Весов с Раками. Раки — типичные домоседы, которые не любят привлекать к себе лишнее внимание. А вот Весы должны быть на виду у всех и звездой каждой вечеринки, иначе день прожит зря. Таким парам просто трудно достичь гармонии, ведь цели партнёров не пересекаются — как параллельные прямые.

Дева и Лев никогда не смогут мирно существовать под одной крышей. Педантичные Девы во всём соблюдают порядок, у них во всём есть логика и продуманный план действий, которому Лев и не подумает следовать. Люди, рождённые под этим созвездием, очень горды и не желают жить по чужим правилам.

Непонимание второй половинки ждёт и Близнецов с Козерогами, говорят звёзды. Козероги медленно, но верно движутся к своей цели: они не спешат, не паникуют, а вырабатывают стратегию и придерживаются её до конца. А вот Близнецам этого не понять: они несутся на всех парах, но так же быстро перегорают и бросают идею. Отношения с такой динамикой вряд ли смогут хоть сколько-то продлиться.

Фото © Instagram / artifex7

Фото © Instagram / artifex7

Стрельцы со Скорпионами живут в постоянном недоумении друг от друга. Стрельцы никогда не будут ходить вокруг да около, предпочитая всё решить сразу. Но даже при таком раскладе они немного ветрены, что может приводить к изменам. Скорпион же загадочен и таинствен, он не умеет отвечать прямо на вопрос. Однако в верности этого знака сомневаться не стоит: она непоколебима, что порождает в паре существенные проблемы.

Водолеям и Рыбам трудно получить стабильные отношения. Рыбы очень ранимы, обидчивы и потому требуют к себе повышенного внимания. А вот свободолюбивым и невосприимчивым к чужим эмоциям Водолеям сложно уловить все изменения настроения. Такое пренебрежение часто ранит Рыб, которым прощение даётся с трудом.

Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти

Пять знаков зодиака, которые становятся победителями по жизни, заставляя других умирать от зависти

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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