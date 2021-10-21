Шесть пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе, даже если они сходят друг по другу с ума
Влюблённым будет мешать абсолютно всё — от несовместимых характеров до бытовых мелочей.
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В любых отношениях важно взаимопонимание и уважение друг к другу, но некоторые знаки зодиака настолько противоположны, что астрологи не советуют им сходиться вместе. Редкое исключение сможет сохранить союз, но большинство разбежится после очередного столкновения интересов, пишет 5-tv.ru.
К таким несовместимым парам можно отнести Овна и Тельца. Оба упрямы до невозможности и не способны идти на компромиссы. Для подобных союзов каждая мелочь может послужить поводом для скандала. Если влюблённые в такой паре не будут внимательно прислушиваться друг к другу, то разбегутся почти сразу.
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Те же сложности возникают и у Весов с Раками. Раки — типичные домоседы, которые не любят привлекать к себе лишнее внимание. А вот Весы должны быть на виду у всех и звездой каждой вечеринки, иначе день прожит зря. Таким парам просто трудно достичь гармонии, ведь цели партнёров не пересекаются — как параллельные прямые.
Дева и Лев никогда не смогут мирно существовать под одной крышей. Педантичные Девы во всём соблюдают порядок, у них во всём есть логика и продуманный план действий, которому Лев и не подумает следовать. Люди, рождённые под этим созвездием, очень горды и не желают жить по чужим правилам.
Непонимание второй половинки ждёт и Близнецов с Козерогами, говорят звёзды. Козероги медленно, но верно движутся к своей цели: они не спешат, не паникуют, а вырабатывают стратегию и придерживаются её до конца. А вот Близнецам этого не понять: они несутся на всех парах, но так же быстро перегорают и бросают идею. Отношения с такой динамикой вряд ли смогут хоть сколько-то продлиться.
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Стрельцы со Скорпионами живут в постоянном недоумении друг от друга. Стрельцы никогда не будут ходить вокруг да около, предпочитая всё решить сразу. Но даже при таком раскладе они немного ветрены, что может приводить к изменам. Скорпион же загадочен и таинствен, он не умеет отвечать прямо на вопрос. Однако в верности этого знака сомневаться не стоит: она непоколебима, что порождает в паре существенные проблемы.
Водолеям и Рыбам трудно получить стабильные отношения. Рыбы очень ранимы, обидчивы и потому требуют к себе повышенного внимания. А вот свободолюбивым и невосприимчивым к чужим эмоциям Водолеям сложно уловить все изменения настроения. Такое пренебрежение часто ранит Рыб, которым прощение даётся с трудом.
WOW-news
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