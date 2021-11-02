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Патрушев встретился в Москве с главой ЦРУ

Это первая встреча секретаря Совета безопасности РФ с Бёрнсом как с главой Центрального разведывательного управления.

2 ноября, 14:05
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, © Graeme Jennings-Pool / Getty Images</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ, © Graeme Jennings-Pool / Getty Images

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бёрнсом.

"Стороны обсудили российско-американские отношения", — говорится в сообщении аппарата Совбеза.

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Напомним, Бёрнс занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год. Помимо этого он работал послом США в Иордании и участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. С 2008 по 2011 год Бёрнс занимал должность заместителя главы Госдепартамента США. В марте 2021 года его назначили на пост директора ЦРУ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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