Патрушев встретился в Москве с главой ЦРУ

Напомним, Бёрнс занимал пост посла США в России с 2005 по 2008 год. Помимо этого он работал послом США в Иордании и участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. С 2008 по 2011 год Бёрнс занимал должность заместителя главы Госдепартамента США. В марте 2021 года его назначили на пост директора ЦРУ.