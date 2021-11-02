Эколог рассказал об опасности попадания вредных микрочастиц в лёгкие из-за тумана

Жителям Москвы, окутанной туманом, стоит быть осторожными из-за опасности попадания вредных микрочастиц глубоко в лёгкие. Об этом рассказал Лайфу председатель Комиссии по экологической безопасности московского областного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

"Сам по себе туман — это явление погодное, связанное с температурой. Смог, который вместе с этим туманом очень хорошо был виден, — это уже техногенное явление. Это выхлопные газы автомобилей. К этому добавляются ещё стройки, которые являются источником пыли и грязи. Когда формируются такие особые погодные условия, тогда вся эта ситуация ухудшается", — пояснил он.

По его словам, это довольно вредное для организма явление, так как микрочастицы способны проникать глубоко в лёгкие и бронхи. Кроме этого, эксперт обратил внимание на то, что они содержат в себе различные токсичные вещества. Это опасно для организма человека. Хлынов предупредил, что в принципе опасно долгое время находиться в тумане.

Однако в столичном комплексе городского хозяйства считают, что метеоусловия в Москве будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.

"С вечера 1 ноября по утренние часы 2 ноября в городе отмечались метеоусловия, способствующие росту концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе — приземная инверсия, слабый ветер. По прогнозу метеорологов, в течение дня и ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере", — уточнили в телеграм-канале ведомства.