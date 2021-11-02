НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эколог рассказал об опасности попадания вредных микрочастиц в лёгкие из-за тумана

Он пояснил, что на состав воздуха влияют как выхлопные газы, так и стройки, которые служат источником пыли в столице.

2 ноября, 15:12

Кадр из видео © LIFE

Жителям Москвы, окутанной туманом, стоит быть осторожными из-за опасности попадания вредных микрочастиц глубоко в лёгкие. Об этом рассказал Лайфу председатель Комиссии по экологической безопасности московского областного отделения Русского географического общества Антон Хлынов.

"Сам по себе туман это явление погодное, связанное с температурой. Смог, который вместе с этим туманом очень хорошо был виден, — это уже техногенное явление. Это выхлопные газы автомобилей. К этому добавляются ещё стройки, которые являются источником пыли и грязи. Когда формируются такие особые погодные условия, тогда вся эта ситуация ухудшается", — пояснил он.

По его словам, это довольно вредное для организма явление, так как микрочастицы способны проникать глубоко в лёгкие и бронхи. Кроме этого, эксперт обратил внимание на то, что они содержат в себе различные токсичные вещества. Это опасно для организма человека. Хлынов предупредил, что в принципе опасно долгое время находиться в тумане.

Лайф снял "московский Сайлент Хилл" с земли и с воздуха

Лайф снял "московский Сайлент Хилл" с земли и с воздуха

Однако в столичном комплексе городского хозяйства считают, что метеоусловия в Москве будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в воздухе.

"С вечера 1 ноября по утренние часы 2 ноября в городе отмечались метеоусловия, способствующие росту концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе — приземная инверсия, слабый ветер. По прогнозу метеорологов, в течение дня и ночью метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере", — уточнили в телеграм-канале ведомства.

"Тут самолётов 50": Туман в Москве привёл к пробке из лайнеров в нижегородском аэропорту

"Тут самолётов 50": Туман в Москве привёл к пробке из лайнеров в нижегородском аэропорту

Напомним, что в МЧС москвичей заранее предупредили о сильном тумане до утра 2 ноября. Водителям тогда посоветовали сбросить скорость и увеличить дистанцию между авто, а также избегать внезапных манёвров и поворотов. Ранее экстренное предупреждение было продлено до полуночи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1