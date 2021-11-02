МЧС продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до полуночи
Автомобилистов и пешеходов призвали не торопиться и быть более осмотрительными на дорогах.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве до конца вторника ожидается туман с низкой видимостью. В связи с этим столичное ГУ МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде до полуночи.
"В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", — говорится в сообщении ведомства.
Там предупредили, что в таких условиях автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. А вот пешеходам у дорог стоит обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Напомним, москвичей предупредили о сильном тумане 2 ноября, был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили почти 200 рейсов.
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