НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МЧС продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до полуночи

Автомобилистов и пешеходов призвали не торопиться и быть более осмотрительными на дорогах.

2 ноября, 15:03

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве до конца вторника ожидается туман с низкой видимостью. В связи с этим столичное ГУ МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде до полуночи.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", — говорится в сообщении ведомства.

Там предупредили, что в таких условиях автомобилистам рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. А вот пешеходам у дорог стоит обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

"Тут самолётов 50": Туман в Москве привёл к пробке из лайнеров в нижегородском аэропорту

"Тут самолётов 50": Туман в Москве привёл к пробке из лайнеров в нижегородском аэропорту

Напомним, москвичей предупредили о сильном тумане 2 ноября, был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы призывали жителей быть осторожными и внимательными, особенно на пешеходных переходах. В московских аэропортах из-за густого тумана задержали и отменили почти 200 рейсов.

Метеоролог объяснил появление в Москве "радиационного тумана"

Метеоролог объяснил появление в Москве "радиационного тумана"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1