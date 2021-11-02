МЧС продлило экстренное предупреждение о тумане в Москве до полуночи

Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве до конца вторника ожидается туман с низкой видимостью. В связи с этим столичное ГУ МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде до полуночи.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 2 ноября местами по Москве ожидается туман с видимостью 200–700 метров", — говорится в сообщении ведомства.