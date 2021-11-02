Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" рухнул до 15%

Очередные выборы в Верховную раду должны состояться в 2023 году. Лидером электоральных симпатий остаётся президентская партия "Слуга народа", но её рейтинг за месяц значительно упал — с 22 до 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой центра Разумкова.

На втором месте партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая набрала 12,4% голосов. Третье место заняла партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готовы поддержать на выборах 7,5% украинцев. А за ней следует партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко "Батьковщина", получившая 7,2%.