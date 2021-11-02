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Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" рухнул до 15%

Согласно предыдущему опросу, ещё в октябре её в случае выборов готовы были поддержать 22%.

2 ноября, 14:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1455146155797622790/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский</a></p>

Фото © Twitter / Владимир Зеленский

Очередные выборы в Верховную раду должны состояться в 2023 году. Лидером электоральных симпатий остаётся президентская партия "Слуга народа", но её рейтинг за месяц значительно упал — с 22 до 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой центра Разумкова.

На втором месте партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая набрала 12,4% голосов. Третье место заняла партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готовы поддержать на выборах 7,5% украинцев. А за ней следует партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко "Батьковщина", получившая 7,2%.

Дикий танцевальный отрыв: В Сеть попало видео с закрытой вечеринки Зеленского и других "слуг народа"

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Ранее Лайф сообщал, что не поддержавшую закон об олигархах депутата исключили из "Слуги народа". В комментарии журналистам Людмила Буймистер заявила, что решение принималось на заседании без её присутствия.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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