Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" рухнул до 15%
Согласно предыдущему опросу, ещё в октябре её в случае выборов готовы были поддержать 22%.
Фото © Twitter / Владимир Зеленский
Очередные выборы в Верховную раду должны состояться в 2023 году. Лидером электоральных симпатий остаётся президентская партия "Слуга народа", но её рейтинг за месяц значительно упал — с 22 до 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой центра Разумкова.
На втором месте партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", которая набрала 12,4% голосов. Третье место заняла партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую готовы поддержать на выборах 7,5% украинцев. А за ней следует партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко "Батьковщина", получившая 7,2%.
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Ранее Лайф сообщал, что не поддержавшую закон об олигархах депутата исключили из "Слуги народа". В комментарии журналистам Людмила Буймистер заявила, что решение принималось на заседании без её присутствия.
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