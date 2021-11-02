Московские пенсионерки устроили бой из-за бездомной кошки

Пожилая москвичка набросилась на 70-летнюю соседку, которая оттолкнула от миски с кормом её кота. Одна из бабушек хотела покормить на улице бездомную кошку Багиру и испугалась, что еду украдёт домашний кот. О том, как боевые старушки решали этот спор, сообщает SHOT.

70-летняя москвичка пожаловалась, что 66-летняя соседка выследила её и "напустила" кота нарочно, чтобы украсть корм Баксика. По её словам, трогать животное она и не собиралась и попросила его убрать. Та отказалась, и домашнего котика пришлось "отодвинуть" в сторону. Владелица встала на защиту своего любимчика и полезла с кулаками на обидчицу.

По словам "пострадавшей", её соперница точно занималась карате — в больнице зафиксировали ушибы голени. Зато вторая бабушка успела снять инцидент на телефон. В спор пришлось вмешаться полицейским. При этом оказалось, что вражда между старушками длится давно: 66-летняя Валентина хочет найти для Баксика хозяев, а вторая любит его подкармливать.

"Ну, может быть, и помахала ногами немножко, но это же не карате. Но, если бы она кота не трогала моего, и я бы её не тронула. Вот так, по ногам её пнула. А что, она смотрела? Она тоже меня била", — рассказала 66-летняя "каратистка".