МВД хочет снимать отпечатки пальцев у трудовых мигрантов

У прибывающих в нашу страну трудовых мигрантов и граждан, претендующих на российское гражданство, могут начать собирать дактилоскопические данные. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на законопроект нескольких ведомств, в том числе МВД. Исключения хотят сделать для высококвалифицированных специалистов и работников иностранных компаний.

Кроме того, МВД представило новую редакцию абзаца о лицах, которые получили разрешение на работу в России или патенты, предоставляющие право трудиться в стране. Если раньше говорилось, что отпечатки пальцев нужно собирать у прибывших в порядке, не требующем получения визы, то теперь это уточнение предложили убрать.

К слову, ещё в прошлом году сообщалось, что МВД России создаст объединённый банк биометрических данных россиян, иностранцев и лиц без гражданства. Единая база позволит идентифицировать человека по его лицу и отпечаткам пальцев. В период 2021–2023 годов будет разрабатываться специальное программное обеспечение, необходимое для её формирования и использования.