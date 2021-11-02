Капитан "Спартака" Джикия назвал главную проблему российского футбола
По мнению игрока, ещё несколько лет назад в наш чемпионат приезжали звёзды из Европы, однако теперь ситуация изменилась.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия назвал низкий уровень игроков главной проблемой российского футбола, а также поделился мнением, как можно его поднять. Об этом он рассказал изданию Forbes.
"Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звёзды мирового масштаба, хотя ещё пять лет назад ситуация выглядела иначе", — заявил Джикия.
По мнению защитника, исправить ситуацию может перестройка в юношеском футболе. В частности, Джикия предлагает тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол. При этом игрок красно-белых уверен, что лимит на легионеров никак не связан с тем, что наши клубы редко выигрывают в Европе.
Футбол. Интересное по теме
СМИ: Месси отправится на лечение в Испанию и может пропустить несколько матчей
сегодня в 14:21
"Надеемся на положительный результат": Семак рассказал о настрое футболистов "Зенита" перед игрой с "Ювентусом"
сегодня в 14:02
"Все хотят исправить ситуацию": Джикия рассказал о чёрной полосе в "Спартаке"
сегодня в 13:37
Комментариев: 0