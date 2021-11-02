НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Капитан "Спартака" Джикия назвал главную проблему российского футбола

По мнению игрока, ещё несколько лет назад в наш чемпионат приезжали звёзды из Европы, однако теперь ситуация изменилась.

2 ноября, 14:31

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия назвал низкий уровень игроков главной проблемой российского футбола, а также поделился мнением, как можно его поднять. Об этом он рассказал изданию Forbes.

"Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звёзды мирового масштаба, хотя ещё пять лет назад ситуация выглядела иначе", — заявил Джикия.

"Все хотят исправить ситуацию": Джикия рассказал о чёрной полосе в "Спартаке"

"Все хотят исправить ситуацию": Джикия рассказал о чёрной полосе в "Спартаке"

По мнению защитника, исправить ситуацию может перестройка в юношеском футболе. В частности, Джикия предлагает тренировать игроков по-другому, менять подход, реструктуризировать футбол. При этом игрок красно-белых уверен, что лимит на легионеров никак не связан с тем, что наши клубы редко выигрывают в Европе.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1