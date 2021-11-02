Капитан "Спартака" Джикия назвал главную проблему российского футбола

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия назвал низкий уровень игроков главной проблемой российского футбола, а также поделился мнением, как можно его поднять. Об этом он рассказал изданию Forbes.

"Главная проблема российского футбола сегодня — это низкий уровень игроков, который, к сожалению, со временем сильно упал. Это связано с неконкурентной средой. В России не воспитывают действительно сильных игроков, а зарубежные спортсмены не приезжают. В нашем чемпионате перестали играть звёзды мирового масштаба, хотя ещё пять лет назад ситуация выглядела иначе", — заявил Джикия.