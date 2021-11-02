СМИ: Месси отправится на лечение в Испанию и может пропустить несколько матчей
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Нападающего беспокоят боли в колене, которое он травмировал в сентябре в отборочном матче ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:1).
Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может пропустить несколько матчей из-за травмы колена, передаёт Infobae.
Сообщается, что футболист планирует пройти курс лечения в одной из клиник Мадрида. Вряд ли он сможет вернуться на поле до перерыва в клубном календаре на матчи сборных.
Месси получил травму колена в сентябре в матче квалификации ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:1). С тех пор его беспокоят боли.
Аргентинец намерен полностью восстановиться к отборочной встрече против Бразилии. Встреча состоится 17 ноября.
На прошлой неделе в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Лилля" (2:1) Месси был заменён в перерыве из-за мышечного дискомфорта. Накануне 34-летний футболист тренировался по индивидуальной программе. В заявку ПСЖ на матч Лиги чемпионов против "Лейпцига" он не попал.