СМИ: Месси отправится на лечение в Испанию и может пропустить несколько матчей

Нападающего беспокоят боли в колене, которое он травмировал в сентябре в отборочном матче ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:1).

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может пропустить несколько матчей из-за травмы колена, передаёт Infobae.

Сообщается, что футболист планирует пройти курс лечения в одной из клиник Мадрида. Вряд ли он сможет вернуться на поле до перерыва в клубном календаре на матчи сборных.

Месси получил травму колена в сентябре в матче квалификации ЧМ-2022 против Венесуэлы (3:1). С тех пор его беспокоят боли.

Аргентинец намерен полностью восстановиться к отборочной встрече против Бразилии. Встреча состоится 17 ноября.