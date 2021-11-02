Лукашенко посадил на свой трон школьника Рому и "загрузил" его своей работой. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал школьнику Роману Когодовскому, награждённому орденом за спасение младшего брата во время пожара, о своей работе, посадил его в своё кресло в кабинете, раскрыл тайну своего графика на ближайшие дни, а ещё показал семейные фотографии, которые стоят у него на столе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы белорусского государства.

"Вот по конституции у нас будут мероприятия. Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры", — рассказывает Лукашенко школьнику о своей тяжкой президентской доле, демонстрируя документы, которые нужно выучить наизусть.

Лукашенко во Дворце Независимости вручал государственные награды Роме и медицинским работникам, которые спасли жизнь его брата после полученных тяжёлых ожогов. После чего участники церемонии были также приглашены на экскурсию. По окончании награждения президент организовал для Ромы персональное путешествие по рабочему кабинету. Первым делом глава государства пригласил мальчика присесть в его рабочее кресло и предложил представить, что теперь он "управляет процессом".

"Вот здесь у тебя вся страна, на этом пульте. Ты можешь любого сейчас (чиновника вызвать. — Прим. ред.). Ты из Минской области. Вот тут губернатор Минской области, ты его мгновенно можешь найти, сюда пригласить, если нужно. Ты не стесняйся, ты же президент! Это такое рабочее место", — сказал Лукашенко.

Лукашенко даже успел познакомить счастливого школьника с семьёй. Правда, только на фотографиях, которые стоят у него на столе.