Кот по кличке Куар стал старшим смотрителем музея в Твери
Ему пришлось преодолеть на "Сапсане" расстояние в 500 километров, чтобы добраться до места службы.
Фото © Instagram / catsmuseum
Рыжий кот по кличке Куар, которого подобрали на улице в Петербурге в ходе поисков похищенного питомца Оси, обрёл новый дом. Он стал старшим смотрителем мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" в Твери.
Куару пришлось преодолеть на "Сапсане" расстояние в 500 километров, чтобы добраться до нового места службы. Но, по словам арт-директора "Республики кошек и котов" Ольги Титович, новый сотрудник перенёс этот путь достойно. С первых дней пребывания пушистого в музее стало понятно, что он смелый, коммуникабельный и очень серьёзный. Титович считает, что сотрудникам парка стоит гораздо ответственнее относиться к работе, ведь теперь они находятся под пристальным взором четырёхлапого смотрителя.
"Буквально вчера нам прислали первое видео с рабочего места нашего кота Куара. Сидит в белом директорском кресле. Очень серьёзный и совершенно ничего не боится. Чувствуется, что это будет достойный сотрудник", — поделилась Титович с телеканалом "Санкт-Петербург".
Напомним, сотрудники музея Анны Ахматовой заявили об исчезновении их кота Оси 9 октября. Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала, как девушка подбирает питомца и уносит с собой. Тогда музейные работники организовали масштабную кампанию по поиску животного, в ходе которой пропавший кот был найден, но помимо него неравнодушные жители подобрали других рыжих пушистиков, среди которых был и Куар.
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