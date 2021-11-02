Кот по кличке Куар стал старшим смотрителем музея в Твери

Рыжий кот по кличке Куар, которого подобрали на улице в Петербурге в ходе поисков похищенного питомца Оси, обрёл новый дом. Он стал старшим смотрителем мультимедийного исторического парка "Россия — моя история" в Твери.

Куару пришлось преодолеть на "Сапсане" расстояние в 500 километров, чтобы добраться до нового места службы. Но, по словам арт-директора "Республики кошек и котов" Ольги Титович, новый сотрудник перенёс этот путь достойно. С первых дней пребывания пушистого в музее стало понятно, что он смелый, коммуникабельный и очень серьёзный. Титович считает, что сотрудникам парка стоит гораздо ответственнее относиться к работе, ведь теперь они находятся под пристальным взором четырёхлапого смотрителя.

"Буквально вчера нам прислали первое видео с рабочего места нашего кота Куара. Сидит в белом директорском кресле. Очень серьёзный и совершенно ничего не боится. Чувствуется, что это будет достойный сотрудник", — поделилась Титович с телеканалом "Санкт-Петербург".