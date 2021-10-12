Хозяина забрали в больницу, и трогательное видео с реакцией его кота заставляет утирать ручьи слёз

В своём тиктоке москвичка Саша Прохорова часто показывает жизнь своих котов Сэма и Майи. Пользователи соцсети в восторге — ролики набирают тысячи просмотров и умилённых комментариев. Но недавно в аккаунте появилось видео, которое способно разбить сердце каждому. Девушка рассказала, что её муж Алекс попал в больницу, и реакция питомца на это оказалась красноречивее всяких слов.

Чувствую, сегодня не посплю. На часах 01:15. С мужем всё хорошо! Саша Прохорова

Видео © TikTok / aleksasiberica

На ролике видео, как пушистик подбирается поближе к входной двери и начинает жалобно мяукать, а затем и вовсе несколько раз нажимает на выключатель, словно от отчаяния. Но любимый хозяин так и не приходит.

Видео © TikTok / aleksasiberica

Трогательное видео посмотрели больше 700 тысяч раз, и пользователи в комментариях, утирая слёзы, умоляли показать воссоединение Сэма с владельцем. И вскоре встреча действительно случилась. Девушка выложила ролик, где пушистый лежал на коленях своего человеческого папы и наслаждался моментом — это было написано на его мордочке.

Блаженство, хозяин рядом s_irene66

Кадры из видео © TikTok / aleksasiberica

Какое доброе лицо у вашего мужа, недаром его котик любит wsedrfkvxzn