Хозяина забрали в больницу, и трогательное видео с реакцией его кота заставляет утирать ручьи слёз
Питомец так жалобно мяукал, что даже скептики поверят в шестое чувство братьев наших меньших.
В своём тиктоке москвичка Саша Прохорова часто показывает жизнь своих котов Сэма и Майи. Пользователи соцсети в восторге — ролики набирают тысячи просмотров и умилённых комментариев. Но недавно в аккаунте появилось видео, которое способно разбить сердце каждому. Девушка рассказала, что её муж Алекс попал в больницу, и реакция питомца на это оказалась красноречивее всяких слов.
Чувствую, сегодня не посплю. На часах 01:15. С мужем всё хорошо!
На ролике видео, как пушистик подбирается поближе к входной двери и начинает жалобно мяукать, а затем и вовсе несколько раз нажимает на выключатель, словно от отчаяния. Но любимый хозяин так и не приходит.
Трогательное видео посмотрели больше 700 тысяч раз, и пользователи в комментариях, утирая слёзы, умоляли показать воссоединение Сэма с владельцем. И вскоре встреча действительно случилась. Девушка выложила ролик, где пушистый лежал на коленях своего человеческого папы и наслаждался моментом — это было написано на его мордочке.
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Берегите себя и питомца, который так любит вас
WOW-animals
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