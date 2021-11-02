В Новгородской области с 8 ноября закроют заведения торговли и общепита

В Новгородской области с 8 по 15 ноября введут ряд дополнительных ограничений. В частности, будет приостановлена работа кинотеатров, концертных залов, парикмахерских, соляриев, бань, саун и иных объектов, которые оказывают бытовые услуги не на дому. Об этом заявил губернатор области Андрей Никитин.

"Будет приостановлена деятельность всех организаций, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями. Приостанавливается работа всех предприятий общественного питания, за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые готовы оказывать услуги навынос или находятся при гостиницах. Будут ограничения на экскурсии", — сказал губернатор в видеообращении, опубликованном на его странице во "ВКонтакте".

Также он сообщил, что во время нерабочих дней будет приостановлена торговля непродовольственными товарами, за исключением товаров первой необходимости. При этом продуктовые магазины смогут продолжить работу при условии, что все их сотрудники будут вакцинированы.