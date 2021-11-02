Первый регион России продлил систему QR-кодов на новогодние праздники

Власти Псковской области решили расширить систему QR-кодов и продлить её на период новогодних праздников. Об этом объявил губернатор региона Михаил Ведерников.

"QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется ещё на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас всё работало, но с соблюдением тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор", — заявил Ведерников в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в новогодние праздники существует риск возникновения новой волны коронавируса, поэтому отказываться от QR-кодов — опрометчивое решение. За минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 285 новых случаев заражения CoViD-19, всего с начала пандемии — 58,3 тысячи человек. Общее число умерших от коронавируса составило 919 человек. Система QR-кодов в Псковской области начала действовать с 30 октября.