"Единая Россия" предложила выделить из бюджета 150 млрд рублей на ремонт дорог

"Единая Россия" предложила выделить из федерального бюджета 150 млрд рублей на строительство и ремонт региональных дорог. Текущий проект предусматривает, что в ближайшие три года на эти цели будет направляться по 30 миллиардов рублей ежегодно, но единороссы призывают увеличить финансирование этого направления ещё на 20 миллиардов рублей в год.

"Получится, что общая сумма выделенных средств по этому направлению будет 150 млрд рублей [за три года], в рамках которых мы с вами сможем за ближайшие три года отремонтировать 6,9 тыс. километров дорог. Это не только даст нам возможность создать новые рабочие места, но и улучшит развитие экономики, поскольку новая инфраструктура даст новый толчок для развития всей страны", — цитируют на сайте партии члена думского Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олега Гарина.

Гарин напомнил, что всего в период с 2022 по 2024 год планируется отремонтировать порядка 72 тысяч километров автомобильных дорог по всей стране. То есть практически по 24 тысячи километров ежегодно, что поможет улучшить ситуацию по данному направлению, уточнил он.