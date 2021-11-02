В "Гоголь-центре" опровергли информацию о массовом возврате билетов в театр

После введения ограничений на посещение общественных мест в Москве столичные театры действительно перешли на систему QR-кодов, однако массового возврата билетов не фиксируется. Об этом Лайфу рассказал художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович. Ранее о начавшихся возвратах писали некоторые СМИ.

"Продажи ещё не закончились. Более того, большая часть билетов продана. У нас идут репетиции. Глобально ничего страшного не происходит. Отрицательной динамики не наблюдается", — сказал он.