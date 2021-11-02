В "Гоголь-центре" опровергли информацию о массовом возврате билетов в театр
Там отметили, что "глобально ничего страшного не случилось", а актёры по-прежнему репетируют роли.
Фото © ТАСС / Галеев Анвар
После введения ограничений на посещение общественных мест в Москве столичные театры действительно перешли на систему QR-кодов, однако массового возврата билетов не фиксируется. Об этом Лайфу рассказал художественный руководитель "Гоголь-центра" Алексей Агранович. Ранее о начавшихся возвратах писали некоторые СМИ.
"Продажи ещё не закончились. Более того, большая часть билетов продана. У нас идут репетиции. Глобально ничего страшного не происходит. Отрицательной динамики не наблюдается", — сказал он.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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