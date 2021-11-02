AliExpress начнёт быстрее доставлять заказы в Россию

Платформа AliExpress в России решила ускорить доставку небольших и недорогих отправлений по стране. Для этого запущен сервис "Вместе — быстрее", основанный на принципе "консолидации товара", который может сократить срок отправления товара в два-три раза.

"Функция уже доступна для 20 миллионов зарубежных товаров. Покупатель сможет найти их через поиск в приложении по фильтру "Вместе — быстрее". Во время оформления покупки функция "Вместе — быстрее" показывает покупателю, на какую сумму необходимо приобрести товаров в течение часа, чтобы они объединились в одну посылку и были отправлены ускоренным методом", — объяснили суть нового принципа Лайфу в "AliExpress Россия".

В компании отмечают, что, если покупатель столкнётся с задержкой таких посылок, он получит компенсацию в виде купона на 100 рублей. Если кто-то из продавцов задержит отправку, у этого товара останется повышенный статус — и он тоже будет отправлен ускоренным методом.