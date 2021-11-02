Ребёнку стало плохо в самолёте, который почти девять часов простоял в аэропорту Нижнего Новгорода
Пассажиры оказались заперты в салоне лайнера, так как у воздушной гавани не хватало трапов. Из-за этого также невозможно было передать на борт еду.
Видео из самолёта "Победы" (предоставлено Лайфу)
Ребёнку стало плохо на борту самолёта авиакомпании "Победа", который совершал рейс Краснодар – Москва, но был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана в столице.
"На борту самолёта [авиакомпании] "Победа", ожидавшего вылета из Нижнего Новгорода около девяти часов, стало плохо ребёнку... Сейчас вызвали скорую", — рассказал источник агентства.
Как рассказали в "Победе", для "поддержания жизни ребёнка экипаж использовал кислородные баллоны". Когда аэропорту сообщили о состоянии маленького пассажира, был подогнан трап, малыша передали врачам.
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Напомним, из-за густого тумана в Москве многие самолёты, летевшие в столицу, перенаправляли в запасные аэропорты, большинство ушло на Нижний Новгород. Так произошло и с рейсом Краснодар – Внуково. Людям пришлось находиться в салоне самолёта около девяти часов, так как у нижегородского аэропорта не хватало трапов. Из-за этого также невозможно было передать на борт еду. По последним данным, пассажиры этого рейса несколько минут назад всё же смогли покинуть самолёт.
Кроме того, самолёт венгерской авиакомпании WizzAir, направлявшийся из Будапешта в Москву, тоже совершил незапланированную посадку в Киеве из-за тумана. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в столицу Украины. Причём, как следует из данных сервиса Flightradar24, после внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт. О судьбе пассажиров, которые находились на борту, пока ничего не известно.
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