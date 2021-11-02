Ребёнку стало плохо в самолёте, который почти девять часов простоял в аэропорту Нижнего Новгорода

Ребёнку стало плохо на борту самолёта авиакомпании "Победа", который совершал рейс Краснодар – Москва, но был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде из-за сильного тумана в столице.

"На борту самолёта [авиакомпании] "Победа", ожидавшего вылета из Нижнего Новгорода около девяти часов, стало плохо ребёнку... Сейчас вызвали скорую", — рассказал источник агентства.

Как рассказали в "Победе", для "поддержания жизни ребёнка экипаж использовал кислородные баллоны". Когда аэропорту сообщили о состоянии маленького пассажира, был подогнан трап, малыша передали врачам.

Напомним, из-за густого тумана в Москве многие самолёты, летевшие в столицу, перенаправляли в запасные аэропорты, большинство ушло на Нижний Новгород. Так произошло и с рейсом Краснодар – Внуково. Людям пришлось находиться в салоне самолёта около девяти часов, так как у нижегородского аэропорта не хватало трапов. Из-за этого также невозможно было передать на борт еду. По последним данным, пассажиры этого рейса несколько минут назад всё же смогли покинуть самолёт.