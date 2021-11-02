В украинском городе Харькове из-за ухудшения ситуации с коронавирусом не успевают кремировать умерших от ковида. Отмечается, что ожидание процедуры может занимать от десяти дней до двух недель, сообщает местное издание Newsroom.

В Харьковской области за последнюю неделю от осложнений после ковида умерло 180 человек. Сотрудник частной ритуальной службы рассказал, что "сейчас всё завалено телами", включая морги и крематории. При этом стоимость услуг возросла, но цены на кремацию тел в Киеве ещё выше, отмечают местные жители.