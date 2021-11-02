Застрявших в Нижнем Новгороде пассажиров обещают покормить и разместить в гостиницах
Средства на горячее питание будут выделены по поручению губернатора Глеба Никитина. Готовые блюда и продукты поставят нижегородские компании.
Фото © LIFE
Обстановка в аэропорту Нижнего Новгорода. Видео предоставлено Лайфу одним из пассажиров
Власти Нижегородской области, куда были направлены десятки самолётов, не сумевших сесть в Москве из-за сильного тумана, отреагировали на авиационный коллапс. Пассажиров, которые будут дожидаться вылета из аэропорта имени В.П. Чкалова, обещали покормить и разместить в гостиницах. Как сообщили Лайфу в пресс-службе правительства региона, средства на горячее питание будут выделены по поручению губернатора Глеба Никитина.
"В связи с погодными условиями в Москве сложилась непростая ситуация. Мы не можем остаться в стороне. В аэропорту много семей с детьми. Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней", — отметил глава региона.
Размещение в гостиницах Нижнего Новгорода организуется для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. Также обещают обеспечить трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно.
"Нас просто бросили на полосе": Пассажирка описала весь ужас девятичасового заточения в самолёте после посадки в Нижнем Новгороде
Ранее Лайф сообщал, что международный аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В воздушной гавани произошёл коллапс, десятки самолётов застряли на полосе в ожидании обслуживания, сотни пассажиров провели от шести до девяти часов в своих креслах без еды и воды. Некоторым стало плохо, медицинская помощь понадобилась даже одному ребёнку.
Комментариев: 0