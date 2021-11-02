Застрявших в Нижнем Новгороде пассажиров обещают покормить и разместить в гостиницах

Обстановка в аэропорту Нижнего Новгорода. Видео предоставлено Лайфу одним из пассажиров

Власти Нижегородской области, куда были направлены десятки самолётов, не сумевших сесть в Москве из-за сильного тумана, отреагировали на авиационный коллапс. Пассажиров, которые будут дожидаться вылета из аэропорта имени В.П. Чкалова, обещали покормить и разместить в гостиницах. Как сообщили Лайфу в пресс-службе правительства региона, средства на горячее питание будут выделены по поручению губернатора Глеба Никитина.

"В связи с погодными условиями в Москве сложилась непростая ситуация. Мы не можем остаться в стороне. В аэропорту много семей с детьми. Было принято решение выделить средства на обеспечение людей горячим питанием. Это также поможет поддержать региональный бизнес в условиях нерабочих дней", — отметил глава региона.

Размещение в гостиницах Нижнего Новгорода организуется для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. Также обещают обеспечить трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно.