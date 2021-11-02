Украина запросила у Белоруссии срочную помощь по поставкам электроэнергии
В республике сообщили, что о долгосрочных коммерческих контрактах в данном случае речи не идёт.
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Украина запросила у Белоруссии аварийную помощь по поставкам электроэнергии. Минск согласился предоставить соседу 500 МВт электроэнергии, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики республики.
"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах в данном случае речи не идёт", — цитирует сообщение белорусского Минэнерго БелТА.
В министерстве добавили, что обещанные объёмы электроэнергии будут поставлены в Незалежную до 21:00 по московскому времени 2 ноября.
Ранее Лайф писал, что в Раде назвали Россию убийцей украинской энергетики. Из-за провала в вопросе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий ситуация с электричеством в Незалежной является катастрофической. А до этого Украина на месяц продлевала запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
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