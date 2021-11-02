Аэропорт Нижнего Новгорода оправдался за коллапс с рейсами, но у пассажиров другая версия

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова, куда сегодня были направлены десятки самолётов, не сумевших сесть в Москве из-за сильного тумана, прокомментировал ситуацию в "Инстаграме". Воздушная гавань отчиталась о количестве внепланово обслуженных рейсов, заверив, что с пассажирами "работают представители авиакомпаний".

"С полуночи аэропорт принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В аэропорту приземлилось 11 самолётов авиакомпании S7, три самолёта авиакомпании "Россия", семь самолётов UTair, четыре самолёта "Уральских авиалиний", три — авиакомпании "Победа", два — Red Wings, по одному самолёту авиакомпаний Nord Star, Smartavia, "Якутия". С пассажирами этих самолётов работают представители авиакомпаний", — говорится в аккаунте авиаузла.

Этот пост — а точнее, последняя фраза — вызвал волну негодования в соцсетях. Десятки разгневанных пассажиров, которые на долгие часы оказались в заточении на бортах воздушных судов, решили высказаться прямо в комментариях.

"Никто не "работает с пассажирами"! Люди с младенцами сидят в самолётах больше шести часов, их не выпускают. И скорая, которую вызвали, никак не приедет", — написала под постом пассажирка Елена.

"Мы с рейса S7 2080, сидим тут с 9:30. Нас не выпускают, не заправляют, не кормят. Ваш аэропорт отказывает в помощи и посылает к авиакомпании. Люди не выдерживают, вызывают скорую", — рассказывает пассажирка с ником holodnaya.

"Мы прилетели из Антальи полтора часа назад. Мы прилетели. Домой. До сих пор сидим в самолёте. Решайте проблему побыстрее. Дети не выдерживают", — пишет Дарья Свиридова.

"Люди сидят в самолёте восемь часов без питания. Плюс четыре с половиной часа перелёт без питания!!! Вылет поставили ещё через восемь часов! Их даже на улицу не выпускают. Как заложники", — возмущается интернет-пользовательница _steel_lady_.

"С пассажирами никто не работает, сотрудники UTair на информационной стойке в аэропорту, как увидели телевидение, разбежались в разные стороны! Пассажиров никто не кормит! Рейс UT 248 вышел из самолёта только потому, что пассажиру стало плохо и вызвали скорую! Отвратительное отношение к пассажирам!" — жалуется ещё одна пассажирка.

"Не работает с пассажирами!!! Сидели в самолёте больше шести часов! Голодные, с больным ребёнком", — написала другая.