К вечеру более 70 самолётов ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве
Кроме того, более 120 рейсов в столичных аэропортах отменены или задерживаются.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
По данным на 17:00, 73 самолёта ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в столичных аэропортах отменено или задержано более 120 рейсов: во Внуково 50 задержано, девять отменено, в Шереметьево — 16 и девять, в Домодедово — 64 и семь.
В качестве запасного командир воздушного судна может выбрать, например, другой московский аэропорт или уйти на посадку в другую воздушную гавань. Например, ранее сегодня рейсы перенаправлялись в Нижний Новгород. Так произошло и с рейсом Краснодар – Внуково. Однако пассажирам пришлось находиться в салоне самолёта более семи часов, так как у нижегородского аэропорта не хватало трапов. Из-за этого также невозможно было передать на борт еду. По последним данным, пассажиры этого рейса несколько минут назад всё же смогли покинуть самолёт.
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Кроме того, самолёт венгерской авиакомпании WizzAir, направлявшийся из Будапешта в Москву, тоже совершил незапланированную посадку в Киеве из-за тумана. После внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт. О судьбе пассажиров, которые находились на борту, пока ничего не известно.
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