К вечеру более 70 самолётов ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве

По данным на 17:00, 73 самолёта ушли на запасной аэродром из-за тумана в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания", в столичных аэропортах отменено или задержано более 120 рейсов: во Внуково 50 задержано, девять отменено, в Шереметьево — 16 и девять, в Домодедово — 64 и семь.

В качестве запасного командир воздушного судна может выбрать, например, другой московский аэропорт или уйти на посадку в другую воздушную гавань. Например, ранее сегодня рейсы перенаправлялись в Нижний Новгород. Так произошло и с рейсом Краснодар – Внуково. Однако пассажирам пришлось находиться в салоне самолёта более семи часов, так как у нижегородского аэропорта не хватало трапов. Из-за этого также невозможно было передать на борт еду. По последним данным, пассажиры этого рейса несколько минут назад всё же смогли покинуть самолёт.