Эксперт назвал бестолковым решение Украины ввести новые санкции против России

Эксперт центра военно-политической журналистики CIGR Борис Рожин счёл бестолковым решение Украины ввести новый пакет санкций в отношении России. В беседе с Лайфом он отметил, что из-за очередных ограничений ничего не изменится.

"Эти санкции никак не отразятся на России, поскольку уже ранее они вводились против каких-то чиновников, деятелей. Они этим показывают, что якобы борются за Крым. Всё это скорее для создания некого информационного фона, потому что для большинства людей ничего не поменяется, а некоторые, наоборот, воспримут это как признание своих заслуг", — объяснил он.

Очевидно, что у власти на Украине находятся люди с русофобскими настроениями, которые "пытаются как-то гадить" России, говорит Рожин. Собеседник Лайфа уверен, что отношения Москвы и Киева испортились до такой степени, что на них уже ничего не повлияет, тем более санкции.

"Что же касается наших отношений, то всё уже деградировало до уровня дна. Такие мелкие шаги принципиально уже ничего не поменяют. И то, как [президент Украины Владимир] Зеленский действует, объясняется рамками задач, которые перед ним поставлены", — заключил эксперт.