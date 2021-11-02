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Депутата Марченко исключили из "Единой России"

Поводом стало то, что парламентарий нарушил партийный устав, проголосовав против проекта федерального бюджета.

2 ноября, 15:31

Фото © Wikipedia.org

Президиум генерального совета "Единой России" на заочном заседании принял решение исключить депутата Евгения Марченко из партии. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что решение об этом рассмотрено также комиссией по этике.

"Открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии — это обязанность депутата, поддерживать окончательно принятое коллегиальное решение — тоже обязанность. Это устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказов избирателей, недопустимо ни одному депутату "Единой России", — цитируют его слова на сайте партии.

Как уже писал Лайф, поводом для такого решения стало нарушение парламентарием устава. На заседании по бюджету, которое прошло 25 октября, Марченко не высказал никаких возражений, однако позже проголосовал против проекта, объяснив, что ему якобы не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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