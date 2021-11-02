В России раскрыли сеть по оптовой продаже наркотиков, задержан 21 человек

Оперативники пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, задержав 21 человека в шести регионах России. В ходе операции было изъято свыше 370 килограммов запрещённых наркотических веществ, сообщает "МВД медиа".

"Из них более 251 килограмма синтетических наркотиков, более 45 килограммов марихуаны, свыше 59 килограммов гашиша, более 9,5 килограмма мефедрона, а также свыше 439 граммов МДМА", — уточняется в сообщении.

При помощи спецподразделения "Гром" участников преступной группы задержали в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях. По данным следствия, с 2016 года в течение четырёх лет злоумышленники оптовыми партиями отправляли наркотики в Белгородскую и Ростовскую области, а оттуда распределяли их по другим субъектам страны. Кроме того, члены ОПГ занимались контрабандой табачных изделий и незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Все фигуранты в данный момент находятся под стражей.