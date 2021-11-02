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Наталья Штурм назвала хайпом заявление Пермяковой о шоу "Секрет на миллион"

По её словам, знать, какие будут вопросы, невозможно, поэтому и рассчитывать на большой выигрыш не стоит.

2 ноября, 15:43
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/nataliashturm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nataliashturm</a></p>

Фото © Instagram/nataliashturm

Многое из того, что в своём заявлении о программе "Секрет на миллион" сделала звезда "Интернов" Светлана Пермякова, не соответствует действительности. Такое мнение в беседе с РИА ФАН высказала певица и писательница Наталья Штурм.

"Пермякова говорит, что получила 120 тысяч, из которых осталось 80 тысяч, то есть получается, что 40 тысяч загадочным образом ушли на налоги. А разве в России не 13% налог? Должно было остаться 104 400 [рублей]", — заявила Штурм.

Какие "секреты на миллион" нравятся зрителям шоу на самом деле

Какие "секреты на миллион" нравятся зрителям шоу на самом деле

По её словам, перед участием все гости общаются с редактором, который делает пометки на том, что было бы интересно в формате передачи. Кроме того, продюсеры могут выяснить некоторые подробности личной жизни родственников и близких звёзд. Поэтому знать наверняка, какие будут вопросы, невозможно, уверена Штурм.

"Актриса не учла, что формат хайпа "ах, эти гады-журналисты обманули, оскорбили" — это как пчёлы против мёда. Жаловаться одним журналистам на других — пустое дело. Передач об этом не снимают, денег не дадут, а другие проекты остерегутся звать такую "честную" актрису с двойными стандартами", — добавила Штурм.

Напомним, накануне 49-летняя актриса и телеведущая Светлана Пермякова обвинила создателей шоу "Секрет на миллион" в том, что её обманули и не дали заработать деньги для мальчика с ДЦП.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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