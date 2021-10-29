Звёздное шоу "Секрет на миллион" выходит на экраны с 2016 года и собрало огромную аудиторию. По задумке программы приглашённые знаменитости отвечают на личные вопросы ведущего, за которые им "платят" деньги. Общий гонорар в итоге уходит на благотворительность. Чем ближе финальная сумма, тем вопросы более острые и провокационные.

Фото © Instagram / leratv и YouTube / Петя любит выпить

О том, что секрет является секретом только для телезрителей, Лера Кудрявцева рассказывает сразу — телеведущая и команда знают о звезде всё, ведь именно они составляли вопросы. Однако 49-летняя актриса и телеведущая Светлана Пермякова не ожидала, что с ней поступят так, как поступили. После программы она заявила, что её обманули и не дали заработать денег для мальчика с ДЦП.

Видео © YouTube / Петя любит выпить

Все вопросы с ней обговаривались заранее, поэтому Светлана надеялась выиграть хоть какую-то сумму. "Это не просто потому, что мне нужны бриллиантовые серёжки и ещё что-то. Я хочу помочь ребёнку", — возмущалась она во время YouTube-шоу "Петя любит выпить", рассказывая о случившемся в 2017 году. Однако посреди выпуска "Секрета на миллион" ей внезапно стали задавать вопросы, которых не было в списке. Так, ей очень не понравился вопрос о том, сколько должен стоять поезд на определённой станции. Пермякова работала проводницей и ответила, что стоянка в таких случаях длится 15 минут. Ответ оказался неправильным.

Фото © YouTube / Петя любит выпить

Состав не может стоять в Кирове 15 минут. Ребята мои, я работала проводником и я знаю, что это станция, где поезда заправляются водой. Там поезд не может стоять 15 минут, минимум 30–40! Взяли какую-то подставную проводницу Светлана Пермякова

Фото © Instagram / s_permyakova

Но больше всего артистку обидело, что секрета на миллион просто не существовало — конверт оказался пустой. Ей просто не позволили выиграть. "Вы миллион не выиграете в любом случае, мы вам не дадим, у нас нет таких финансов", — передала слова продюсеров Пермякова. Ей обидно, что она не заработала даже 300 тысяч. В итоге артистка смогла передать больному мальчику всего 80 тысяч.