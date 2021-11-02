Зеленского "потеряли" на климатическом саммите в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский по неизвестной причине не явился на сессию климатической конференции СOP26 в Глазго, где он должен был выступить с речью. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри, которого удивило отсутствие политика.

На сессии выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был стать третьим, но что-то пошло не так. Когда Керри хотел его пригласить, лидера Незалежной просто не оказалось в зале.

"Позвольте мне сначала представить. Президента Зеленского я также не вижу", — сказал обескураженный Керри, оглядываясь по сторонам, так как кроме Зеленского на сессию не пришло ещё несколько участников.