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Зеленского "потеряли" на климатическом саммите в Глазго

Об отсутствии лидера Незалежной стало известно, когда ему хотели передать слово.

2 ноября, 15:50
<p>Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Photo</p>

Фото © ТАСС / Lewis Joly / AP Photo

Президент Украины Владимир Зеленский по неизвестной причине не явился на сессию климатической конференции СOP26 в Глазго, где он должен был выступить с речью. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри, которого удивило отсутствие политика.

На сессии выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был стать третьим, но что-то пошло не так. Когда Керри хотел его пригласить, лидера Незалежной просто не оказалось в зале.

"Позвольте мне сначала представить. Президента Зеленского я также не вижу", — сказал обескураженный Керри, оглядываясь по сторонам, так как кроме Зеленского на сессию не пришло ещё несколько участников.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом на полях саммита в Глазго.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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