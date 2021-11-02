В Москве резко подскочил спрос на доставку готовой еды во время нерабочих дней

В первые выходные нерабочей недели, которую в России объявили в связи с пандемией коронавируса, число заказов навынос в Москве подскочило вдвое. Об этом сообщил Лайфу крупнейший российский сервис доставки еды "Деливери клаб" (Delivery Club).

"С введением новых ограничений в Москве количество заказов на доставку готовой еды, продуктов и заказов навынос резко выросло. Пик пришёлся на прошедшие пятницу и субботу — за 29–30 октября москвичи сделали через Delivery Club на 16% заказов больше, чем 22–23 октября", — рассказали в сети доставки.

В компании отметили особый интерес жителей столицы к заказам "с собой" 29 и 30 октября — в эти дни прирост составил более 60%.