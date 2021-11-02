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Пассажиры самолёта Wizz Air, внепланово севшего в Киеве, улетят в Москву завтра

Лайнер должен был приземлиться во Внуково ещё в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в Борисполь.

2 ноября, 15:57

Фото © Shutterstock

Пассажиры самолёта авиакомпании Wizz Air, который летел из Будапешта в Москву и внепланово сел в Киеве, уже вернулся в столицу Венгрии, пассажиры смогут улететь в Россию в среду. Об этом сообщили в справочной службе перевозчика.

"Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра. Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра", — цитирует РИА "Новости" сообщение.

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Напомним, из-за тумана в российской столице самолёт венгерской авиакомпании WizzAir, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил незапланированную посадку в Киеве. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в Борисполь. Причём, как следует из данных сервиса Flightradar24, после внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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