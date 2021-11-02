Пассажиры самолёта Wizz Air, внепланово севшего в Киеве, улетят в Москву завтра

Пассажиры самолёта авиакомпании Wizz Air, который летел из Будапешта в Москву и внепланово сел в Киеве, уже вернулся в столицу Венгрии, пассажиры смогут улететь в Россию в среду. Об этом сообщили в справочной службе перевозчика.

"Следующий рейс из Будапешта в Москву запланирован на завтра. Пассажиры, которые сегодня направлялись во Внуково, смогут улететь в Москву завтра", — цитирует РИА "Новости" сообщение.