Лайф публикует видео из самолёта Будапешт — Москва во время его внеплановой посадки в Киеве

Пассажирам самолёта Будапешт — Москва объявляют о вынужденной посадке. Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео из салона самолёта авиакомпании Wizz Air, который летел из Будапешта в Москву и внепланово сел в Киеве. На кадрах пассажирам объявляют, что они задержатся в Борисполе для дозаправки. При этом бортпроводник объясняет, что, если украинские власти разрешат, самолёт вылетит сразу в Москву. Однако авиасообщение между Россией и Незалежной закрыто, поэтому на такое развитие событий надежды было мало. Как и ожидалось, экипаж действовал по второму варианту и вернулся в Будапешт.

Как сообщает очевидец, пассажиры просидели в закрытом самолёте четыре часа, после заправились и вернулись в Венгрию.

Напомним, из-за тумана в российской столице самолёт венгерской авиакомпании WizzAir, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил незапланированную посадку в Киеве. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в Борисполь. Причём, как следует из данных сервиса Flightradar24, после внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт.