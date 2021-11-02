Лайф публикует видео из самолёта Будапешт — Москва во время его внеплановой посадки в Киеве
Как нам рассказал очевидец, пассажиры просидели в закрытом лайнере четыре часа и после дозаправки борта вернулись в Венгрию.
В распоряжении Лайфа оказалось видео из салона самолёта авиакомпании Wizz Air, который летел из Будапешта в Москву и внепланово сел в Киеве. На кадрах пассажирам объявляют, что они задержатся в Борисполе для дозаправки. При этом бортпроводник объясняет, что, если украинские власти разрешат, самолёт вылетит сразу в Москву. Однако авиасообщение между Россией и Незалежной закрыто, поэтому на такое развитие событий надежды было мало. Как и ожидалось, экипаж действовал по второму варианту и вернулся в Будапешт.
Как сообщает очевидец, пассажиры просидели в закрытом самолёте четыре часа, после заправились и вернулись в Венгрию.
Напомним, из-за тумана в российской столице самолёт венгерской авиакомпании WizzAir, направлявшийся из Будапешта в Москву, совершил незапланированную посадку в Киеве. Лайнер должен был приземлиться во Внуково в 10:25, однако вместо этого был перенаправлен в Борисполь. Причём, как следует из данных сервиса Flightradar24, после внеплановой посадки самолёт отправился назад в Будапешт.
Кроме того, сегодня многие самолёты, летевшие в столицу, перенаправляли в запасные аэропорты, большинство ушло на Нижний Новгород. Так произошло и с рейсом Краснодар — Внуково. Людям пришлось находиться в салоне самолёта около девяти часов, так как у нижегородского аэропорта не хватало трапов. Из-за этого также невозможно было передать на борт еду. По последним данным, пассажиры этого рейса всё же смогли покинуть самолёт.
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