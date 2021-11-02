Посол РФ рассказал о диалоге между Москвой и Вашингтоном по линии совбезов
Стороны также наладили диалог по проблемам климата, развития и защиты Арктики.
Фото © Shutterstock
В отношениях Москвы и Вашингтона за прошедший год наметились небольшие позитивные сдвиги, включая налаживание устойчивого диалога по линии совбезов и контакты по проблемам климата. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов на открытии ежегодного заседания форума "Диалог Форт-Росс".
"Устойчивый диалог ведётся по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растёт торговля. Тем не менее это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", — отметил дипломат.
Он также напомнил, что стороны возобновили профессиональный разговор по стратегической стабильности и кибербезопасности. Антонов подчеркнул важность предотвращения гонки вооружений и сдержанности в киберконкуренции для стабилизации двусторонних связей, а также недопущения перерастания напряжённости в реальный кризис.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что между Москвой и Вашингтоном начались обговорённые в Женеве консультации по вопросам стратегической стабильности и кибербезопасности. По его мнению, страны находятся на верном пути и уже можно говорить о том, что взаимодействие начинает приобретать системный характер, так как намеченные планы выполняются и американской, и российской стороной.
Комментариев: 0