Посол РФ рассказал о диалоге между Москвой и Вашингтоном по линии совбезов

В отношениях Москвы и Вашингтона за прошедший год наметились небольшие позитивные сдвиги, включая налаживание устойчивого диалога по линии совбезов и контакты по проблемам климата. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов на открытии ежегодного заседания форума "Диалог Форт-Росс".

"Устойчивый диалог ведётся по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств. Идут экспертные контакты по проблемам климата, развития и защиты Арктики. Продолжается деловое взаимодействие, растёт торговля. Тем не менее это лишь ростки на пути оздоровления наших отношений. Предстоит большая работа по созданию фундамента для дальнейшего прогресса", — отметил дипломат.

Он также напомнил, что стороны возобновили профессиональный разговор по стратегической стабильности и кибербезопасности. Антонов подчеркнул важность предотвращения гонки вооружений и сдержанности в киберконкуренции для стабилизации двусторонних связей, а также недопущения перерастания напряжённости в реальный кризис.