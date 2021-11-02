Подростка из Курска приговорили к 6,5 года за изнасилование больного мальчика

Суд приговорил к шести с половиной годам колонии подростка из Курска за сексуальное насилие над психически больным 12-летним мальчиком. Об этом сообщил Промышленный районный суд города.

"С июня по август 2019 года подсудимый умышленно, с целью удовлетворения своих половых потребностей совершил в отношении ранее ему знакомого, не достигшего 14-летнего возраста, имеющего признаки психического расстройства, мужеложство с применением насилия и использованием беспомощного состояния", — сообщается в судебном релизе.

Максимальным наказанием по этой статье могло быть 20 лет заключения, однако суд решил ограничиться более мягким наказанием. Мать потерпевшего мальчика получит компенсацию морального вреда, но размер выплат не сообщается. Отмечается, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.